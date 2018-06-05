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Cahit Zarifoğlu anılanacak

Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, vefatının 31. yıldönümünde TRT İstanbul Radyosu'nda, yayınlanmamış 'Radyo Oyunları' ve 'Yaşamak' adlı kitabının kayıtlarıyla yad edilecek.

AA | 05.06.2018 - 17:00..
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Program, Türk ve dünya tarihinin önemli Radyo Tiyatrosu ve Arkası Yarın yapımlarının elli yıldan uzun süredir gerçekleştirildiği, teknik altyapısı yenilenen TRT İstanbul Radyosu'nun tarihi C Stüdyosu'nda 7 Haziran Perşembr günü yapılacak.

RADYO OYUNLARI YENİDEN HAYAT BULACAK

Vefatının 31. yılında şiiri ve edebiyatıyla yad edilen Zarifoğlu'nun, bugüne kadar yayınlanmamış Radyo Oyunları yeniden hayat bulacak. Ayrıca, Bir Roman Bir Hikaye programında yayınlanmak üzere, Zarifoğlu'nun Yaşamak adlı kitabının kayıtlarına da aynı gün başlanacak.

Cahit Zarifoğlu anılanacak

ŞİİRİN ZARİF PRENSİ

Ankara'da 1 Haziran 1940 yılında dünyaya gelen şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, hayatı boyunca çok sayıda esere imza attı.

Yaşamak adlı günlüğündeki Ne çok acı var ifadesiyle de bilinen Zarifoğlu, İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Korku ve Yakarış ve Menziller isimli önemli eserlerin yanı sıra çocuk hikayeleri, çocuk şiirleri, romanlar, denemeler ve tiyatro eserleri yazdı. Şiirn zarif prensi diye anılıyor.

Şiirleri Türk Dili, Soyut, Papirüs, Yeni Dergi, Diriliş, Edebiyat ve Mavera dergilerinde yayımlanan Zarifoğlu, 7 Haziran 1987'de İstanbul'da vefat etti.

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