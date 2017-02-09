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Çakal dedi diye öldürdü, 25 yıl hapse mahkum edildi

Samsun'da 39 yaşındaki Serdar Topuzlu, kendisine 'çakal' dediği gerekçesiyle 60 yaşındaki Birol Doğan'ı öldürdü.

09.02.2017 - 10:22
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26 Mart 2016 tarihinde Bafra İlçesi Emenli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Serdar Topuzlu, Birol Doğan'ı kendisine 'çakal' dedi diye el ve ayaklarını bağladıktan sonra tabancayla 3 el ateş ederek öldürürek, Harız Mahallesi yakınlarında ormanlık alana attı.

TUTUKLANDI

Birol Doğan'ın cesedi ormanlık alanda bir çoban tarafından bulunarak jandarmaya bildirildi. Jandarma ekipleri yaptığı çalışma sonucu şüpheli Serdar Topuzlu'yu Emenli Mahallesinde yakalayarak gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından 28 Mart'da adliyeye sevk edilen Serdar Topuzlu, tutuklanarak Bafra cezaevine gönderildi. Çakal dedi diye öldürdü, 25 yıl hapse mahkum edildi

25 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Serdar Topuzlu, Birol Doğan'ı öldürdüğünü itiraf etti. Mahkeme heyeti Serdar Topuzlu'yu 'adam öldürmek' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.Çakal dedi diye öldürdü, 25 yıl hapse mahkum edildi

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