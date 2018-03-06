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Çakar yasağına uymayanlara yönelik trafik uygulaması

Çakar kullanımı yasağına uymayan araçlara karşı polis uygulaması arttı.

DHA | 06.03.2018 - 09:48..
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İstanbul Bağcılar'dan itibaren TEM, Basın Ekspres, O-3 ve O-6 bağlantı yollarının Atatürk Havalimanı istikametinde özellikle akşam saatlerinde çakarlı araç yoğunluğu göze çarpıyor. Neredeyse tüm şeritler görev dışı kullanılan çakarlı araçların işgali altında.

Çakar yasağına uymayanlara yönelik trafik uygulaması

EMNİYET ŞERİDİ MAVİ-KIRMIZI

Mahmutbey gişelerinin neden olduğu trafik yoğunluğunda çakarlı araçlar, diğer araç sürücülerinin kabusu haline gelmiş durumda. Birçok sürücü, çakarlı araçlar tarafından sıkıştırıldıklarını belirterek şikayetçi. Çakarları yakıp siren çalan araçlar bu güzergâhta emniyet şeridini de ihlal ediyor. Emniyet şeridinde adeta çakarlı araç konvoyu oluşuyor. Bu yüzden çoğu zaman ambulanslar dahi emniyet şeridinde ilerleyemez hale geliyor.

Çakar yasağına uymayanlara yönelik trafik uygulaması

EKİPLER ÇAKAR DENETİMİ YAPTI

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bu bölgede zaman zaman çakar denetimi yapıyor. Ekipler, meslektaşlarını da durdurup göreve gidip gitmediğine bakıyor. Yapılan denetimlerde çakarı usulsüz taktıran sivil araçlara da rastlanıyor.

Çakar yasağına uymayanlara yönelik trafik uygulaması

SÜRÜCÜ İNKAR ETTİ AMA POLİS BULDU

Kameraya yansıyan denetimde bir minibüsün sürücüsü, polisleri görünce çakarları kapattı. Bunu farkeden trafik ekipleri aracı durdurdu. Sürücü, aracında çakar sistemi olmadığını söyledi. Fakat polisler, minibüsün panjur kısmındaki çakar lambalarını tespit etti. Sürücüye usulsüz çakar lambası ve siren takmaktan ceza yazıldı.

Çakar ve emniyet şeridi uygulaması VİDEO

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜKLERİNİ İPTAL EDİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı, geçiş üstünlükleri nedeni ile zaman zaman trafikte taciz noktasında sorunlar yaşatabilen çakarlı araçlar için geçtiğimiz yıl ekim ayında önemli bir düzenleme getirmişti.

Çakar yasağına uymayanlara yönelik trafik uygulaması

Bakanlığın kararına göre polis araçları hariç, bütün çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi. Düzenlemeye göre hiçbir çakar lambalı araç, elinde görev kağıdı olmadan bu üstünlüğünü kullanamıyor. Konvoy haricinde hariç çakar yakmak da yasaklanmıştı.

Çakar yasağına uymayanlara yönelik trafik uygulaması

Çakar yasağına uymayanlara yönelik trafik uygulaması

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