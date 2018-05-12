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Çakı gibi asker oldular

Düzce'de engelliler haftası nedeniyle, hayali askerlik yapmak olan bu grup engelli, bir günlüğüne silah altına alındı.

İHA | 12.05.2018 - 10:36..
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Düzce İl Jandarma Komutanlığının Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikle engelliler bir günlüğüne temsili silahaltına alındı. Heyecanları ve mutlulukları gözlerinden okunan askerler, hayallerini gerçekleştirme imkanı buldular.

Çakı gibi asker oldular

BİR GÜNLÜK ASKERLİK

Jandarma Alay Komutanlığının bahçesinde, her yıl düzenlenen engelliler askerlik etkinliği dolayısıyla heyecanlı bir etkinlik gerçekleşti. Ailelerinin de en az silahaltına alınan özel gençler kadar heyecanlı olduğu etkinlikte, bir günlük de olsa asker olan gençler verilen komutları harfiyen yerine getirdi.

Çakı gibi asker oldular

Vali Yardımcısı Hasan Bağcı, Belediye Başkanı Dursun Ay ve Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün askerleri selamladılar.

Çakı gibi asker oldular

ERLERİN MUTLULUĞU

İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya etkinlikte yaptığı konuşmada, kutsal askerlik görevini yerine getiren her bireyin haklı gururu yaşamı boyunca taşıdığını belirtti. Temsili askerlik görevini yerine getiren gençlere, “Şanlı ordumuzun neferi olarak sizleri aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

Çakı gibi asker oldular

Erler adına konuşma yapan Engin Çiçek, “Bugün hayatımızda yeni bir sayfa açıldı. Kim demiş engelliler askerlik yapamaz” dedi.
Konuşmaların ardından birliğe ilk gelen askerlerden olan Murat Yavuz tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Ant içme ve yemin töreninin ardından askerlere protokol üyeleri tarafından terhis belgeleri verildi.

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