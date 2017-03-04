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Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı

Cezaevinde yatmakta olan Alaattin Çakıcı, rahatsızlığı nedeniyle geç saatlerde yoğun güvenlik önlemleri arasında acil servise kaldırıldı.

04.03.2017 - 10:30
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çakıcı

 

Bolu F Tipi Cezaevinde yatmakta olan Alaattin Çakıcı, KOAH rahatsızlığı nedeniyle gece saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri arasında acil servise kaldırıldı.

"MİLLET ONA SAYGI DUYMAK ZORUNDA"

Hastane çıkışında, gazetecilerin "referandumla ilgili birşey söylemek ister misiniz?" sorusuna Çakıcı, "Sandıktan ’evet’ veya ’hayır’, ne çıkarsa millet ona saygı duymak zorunda. Yoksa insanlar rahmetli Kenan Evren’in hatasına düşer" diye konuştu.

"MAHKUMUM BEN, TÜRKİYE'NİN BEKASININ YANINDAYIM"

Alaattin Çakıcı , "oy kullanma imkanınız olsa ’evet’ mi yoksa ’hayır’ mı kullanırdınız?" sorusuna ise, "Mahkumum ben, Türkiye’nin bekasının yanındayım" şeklinde cevap verdi.

Açıklama sonrasında cezaevi aracına bindirilen Çakıcı, polis ve jandarma ekiplerinin eskortluğunda tekrar cezaevine götürüldü.

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