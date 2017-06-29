Çakma iç çamaşırlarını üreten iş yerini polis bastı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine, Sultangazi Eski Edirne Asfaltı'nda bulunan 5 katılı bir işyerinde ünlü markalara ait iç çamaşırlarının taklitlerinin yapıldığı yönünde bir ihbar geldi. Polis işyerine operasyon düzenledi.
ÜNLÜ MARKALARIN TAKLİT ÜRÜNLERİ ELE GEÇİRİLDİ
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları aramalarda ünlü markaların taklidi binlerce erkek iç çamaşırı ile etiket ve ambalajlar ele geçirdi. İşyeri sahibi gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.