Çakma iç çamaşırlarını üreten iş yerini polis bastı

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İşte Gomis'in bonservisi ve alacağı maaş

G.Saray, Gomis transfer için Swansea Kulübü'ne 2 milyon 500 bin euro, oyuncunun kendisine ise 3 milyon 350 bin euro verileceğini duyurdu.