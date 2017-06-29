taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.382
USD
3,5273
EURO
4,0238
ALTIN
140,69
PETR
47,7600

Çakma iç çamaşırlarını üreten iş yerini polis bastı

İstanbul polisi Sultangazi'de bir iş yerine yaptığı operesyonda ünlü markaların taklidi erkek iç çamaşırları ele geçirdi.

29.06.2017 - 16:56
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine, Sultangazi Eski Edirne Asfaltı'nda bulunan 5 katılı bir işyerinde ünlü markalara ait iç çamaşırlarının taklitlerinin yapıldığı yönünde bir ihbar geldi. Polis işyerine operasyon düzenledi.

ÜNLÜ MARKALARIN TAKLİT ÜRÜNLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları aramalarda ünlü markaların taklidi binlerce erkek iç çamaşırı ile etiket ve ambalajlar ele geçirdi. İşyeri sahibi gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çakma iç çamaşırlarını üreten iş yerini polis bastı

Çakma iç çamaşırlarını üreten iş yerini polis bastı

İlginizi Çekebilir
FETÖ'cü eski MİT'çiyi eşinin ihbarı yakalattı
MİT'ten FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen A.K., tartıştığı eşinin ihbarı üzerine sahte MİT kimliğiyle yakalandı
Malatya'daki FETÖ davasında kavga çıktı
Malatya’da terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin görülen duruşmada gergin anlar yaşandı.
Hakkari'de PKK cephaneliği ele geçirildi
Oğul köyünde yürütülen operasyonda, PKK'lılara ait içinde çok sayıda silah, mühimmat, yaşam ve giyim malzemeleri olan sığınak imha edildi.
Aydın'da hamile ve engelli kamu çalışanlarına 'sıcak' tatili
Aydın Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin Perşembe ve Cuma günleri idari izinli sayılacağını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
En çok Suriyeli bulunduran 10 il

En çok Suriyeli bulunduran 10 il

289
Menajeri Emre Mor'u Türkiye'ye pazarlamaya çalışıyor

Menajeri Emre Mor'u Türkiye'ye pazarlamaya çalışıyor

57
Reçber çifti Mikonos Adası'nda

Reçber çifti Mikonos Adası'nda

106
Fikret Orman'la Şenol Güneş'in arası bozuldu

Fikret Orman'la Şenol Güneş'in arası bozuldu

45
Papa'nın üst düzey danışmanı cinsel tacizle suçlanıyor

Papa'nın üst düzey danışmanı cinsel tacizle suçlanıyor

134
FETÖ'nün Almanya'daki sözde camisi

FETÖ'nün Almanya'daki sözde camisi

194
Aziz Sancar: Müslümanım ve Allah'a inanıyorum

Aziz Sancar: Müslümanım ve Allah'a inanıyorum

193
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM