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Çakmak tüpüyle torpil patlatan çocuk yandı

Konya Kulu'da çakmak tüpüyle torpil patlatan çocuklar hastanelik oldu.

İHA | 09.05.2018 - 16:43..
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Saat 21.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bir sokakta park halindeki kamyonette meydana gelen olayda, kamyonetin içerisinde oturan 3 arkadaş çakmaklarına gaz bastıktan sonra yanlarında bulunan torpili ateşlemeleriyle büyük bir gürültüyle patlama oldu.

YANIKLAR OLUŞTU

Aracın ön camı patlamayla yerinden çıkarak dışarı fırlarken, şoför mahallindeki döşemeler parçalandı.

Patlamada çıkan alevlerden A.Ö. (15), H.K. (14) ve A.E.Y.’nin kolları, elleri ve yüzlerinde yanıklar oluştu.

Çakmak tüpüyle torpil patlatan çocuk yandı

TEDAVİYE ALINDILAR

Yakınları tarafından Kulu Devlet Hastanesi'ne getirilen üç çocuk tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede kamyonet içerisinde ve çevresinde boş çakmak tüp ve kapakları ile çocukların patlattığı torpil buldu.

Çakmak tüpüyle torpil patlatan çocuk yandı

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