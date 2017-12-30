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Çakmakla oynayan çocuklar evde yangın çıkardı

Bursa Yıldırım'da Suriyeli iki çocuk evde çakmakla oynarken yangın çıkardı.

AA | 30.12.2017 - 17:07..
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Çakmakla oynayan çocuklar evde yangın çıkardı

Bursa Yıldırım, Beyazıt Mahallesi, Gürcü Sokak'taki evlerinde yalnız oldukları sırada çakmakla oynayan M.H. (7) ve kız kardeşi C.H. (4) halıyı tutuşturdu.

Çığlıkları duyan mahalle sakinleri, eve girerek dumandan etkilenen çocukları dışarı çıkardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.

ŞEKERLE SAKİNLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞTILAR

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şok geçiren çocukları aileleri gelene kadar şeker verip, konuşarak sakinleştirmeye çalıştı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği M.H. ve C.H., anneleri gelince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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