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Çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı

Kocaeli Gölcük'te anneleri evde yokken çakmakla oynayan çocuklar eşyaları tutuşturdu ve yangın çıkardı. Balkona çıkan çocukları itfaiye kurtardı.

DHA | 11.07.2018 - 16:00..
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Öğle saatlerinde, Gölcük Şehitler Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi 449 Sokak'taki 2 katlı evin üst katında oturan Halime K., 3 çocuğunu evde bırakarak, bir süreliğine dışarı çıktı.

ÇOCUKLAR YANGIN ÇIKARDI

Bu sırada evde bulunan yaşları 7 ile 13 arasında değişen 3 erkek çocuk, çakmakla oynarken eşyaları tutuşturdu. Odada bulunan eşyalar yanarken, dumanları fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi.

Çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı

İTFAİYE BALKONDAN KURTARDI

Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, evin balkonuna çıkan 3 çocuğu kurtardı. Dumandan etkilenen 3 çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde büyük hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı



Çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı

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