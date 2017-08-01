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Calais Belediye Başkanı sığınmacılara su vermeyecek

Fransa'da mültecilere su verilmesi yönündeki mahkeme kararının Danıştay tarafından onaylanmasına rağmen, belediye başkanı kararı uygulamıyor

01.08.2017 - 17:09
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Bir bildiri yayımlayan Bouchart, ülkenin kuzeyinde uzun süre Jungle (Vahşi Orman) olarak adlandırılan ve geçen yıl kasım ayında dağıtılan sığınmacı kampının yeniden oluşma riskinin bulunduğunu belirterek, alınan karara uymayacağını açıkladı.

"TÜM ÖNLEMLERİ REDDEDİYORUM"

Danıştayın sığınmacılara su verilmesi yönündeki kararı sonrası BFM televizyonuna konuşan Bouchart, Jungle'ın yeniden oluşması ve binlerce sığınmacının yeniden şehirde birikmesi riskine dikkati çekerek, "Calais halkını korumak zorundayım ve bu nedenle sığınmacılara su verilmesi için alınacak tüm önlemleri reddediyorum." ifadelerini kullandı.

Calais Belediye Başkanı sığınmacılara su vermeyecek

Çok sayıda dernek, bölgede bulunan yaklaşık 400 kişilik sığınmacı grubunun içme suyu ve hijyen için gereksinimi olan suyun sağlanması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Konunun mahkemeye taşınması üzerine Lille İdare Mahkemesi, belediye ve valiliğe içme suyu ve duş ihtiyacının sağlanabilmesi için çalışma yapmaları kararı almış, bu karara yapılan itirazı ise Danıştay dün reddetmişti.

TEKRAR TOPLANMASINLAR DİYE...

Daha önce Lille İdare Mahkemesinin kararına Calais Belediyesi ile itiraz eden İçişleri Bakanlığı, Danıştayın dünkü kararından sonra, Calais kentine mobil duşlar konulacağını fakat sığınmacıların tekrar toplanmasını önlemek için kamp bölgesinden uzak yerlerin tercih edileceğini açıklamıştı.

Calais Belediye Başkanı sığınmacılara su vermeyecek

İçişleri Bakanı Gerard Collomb da, ülkenin kuzeyinde 2 yeni sığınmacı kabul merkezi kurulacağını duyurmuştu.

Yetkililer, mart ayında insani yardım kuruluşlarının sığınmacılara yiyecek ve içecek yardımı yapmasını yasaklamış ancak tepkiler üzerine yasak kaldırılmıştı. Bölgedeki sığınmacılar, zor şartlar altında "ormanda" yaşamaya çalışıyor.

Calais Belediye Başkanı sığınmacılara su vermeyecek

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