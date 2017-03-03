Calais'te yemek dağıtımı ve duş kabinleri yasaklandı

Fransa'nın kuzeyinde bulunan ve geçen yıl ekim ayı sonunda boşaltılan Calais sığınmacı kampında yabancı uyrukluların yeniden toplanmalarını engellemek amacıyla belediye tarafından tartışmalı bir uygulama başlatıldı.

Calais Belediyesinin aldığı karara göre, sığınmacılara yemek vermek ve duş almalarını sağlayan seyyar kabinler kurmak yasaklandı.

YEMEK DAĞITIMI VE DUŞ YASAK

Fransa'da sığınmacıların İngiltere'ye geçiş noktası olarak görülen Calais kentinin belediyesi, sığınmacılara yemek dağıtımı ve yıkanma imkanı sağlayan seyyar duş kabinlerinin yerleştirilmesine aldığı bir kararla yasak getirdi.

BU BÖLGEYE YERLEŞMESİNLER DİYE

Belediyenin kararında, sığınmacılara yemek ve yıkanma gibi konularda desteğin, geçen yıl ekim ayı sonunda boşaltılan "Jungle" isimli kampın yeniden oluşması için çağrı anlamına geleceği belirtilerek, bölgede insani yardım amaçlı çalışan derneklerin bu eylemlerine son vermesi istendi.

BELEDİYE BAŞKANI: İNSANİ YARDIMLARA KARŞIYIM

Belediye Başkanı Natacha Bouchart, yerel La Voix du Nord gazetesine yaptığı açıklamada, "insani anlamda söylemek zor olsa da gıda yardımı ve duş gibi konularda insani yardımlara karşı olduğunu" ifade etti.

FOTOĞRAF: Belediye Başkanı Natacha Bouchart

Calais'ye dün ziyarette bulunan İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, bu kentte yeni kampların oluşmasına izin vermeyeceklerini belirtmiş ve mevcut sığınmacılara yemek dağıtımına müsaade edileceğini açıklamıştı.

Bakan Le Roux, kamplara yeniden izin verilmesinin diğer sığınmacılara yönelik bir çağrı anlamına geleceğini kaydetmişti.

Daha önce sayıları 10 bine yaklaşan sığınmacılar, hükümetin kararıyla tahliye edilerek Fransa'nın farklı bölgelerine dağıtılmıştı. Yetkililer, şu an Calais'de 300-400 civarında sığınmacının olduğunu ve bunların yüzde 70'e yakınının 18 yaşın altındakilerden oluştuğunu kaydediyor. İnsani yardım kuruluşları, son olarak bölgeye seyyar duş kabinleri yerleştirmişti. Güvenlik güçleri, sığınmacıların bu kabinlerden yararlanmasına, yemek ve gıda dağıtımına engel oluyordu.