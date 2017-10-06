Çaldığı altınları satmaya geldiği kuyumcuda yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirilği ekipleri, Gökçebostan Mahallesi'nde B.K'ye ait ikametgahtan altın yüzük, altın kol saati, Huzur Mahallesi'nde S.H'ye ait evden elektrik süpürgesi, televizyon, halı ve aynı mahallede E.G'ye ait ikametgahtan 20 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma başlattı.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve çalınan ziynet eşyalarının Kuyumcular Çarşısı'ndaki iş yerine satılmak istendiği bilgisine ulaşan ekipler, eşkalini tespit ettikleri şüpheli M.T'yi bozdurmak istediği altınlarla yakaladı.

EŞYALAR SAHİBİNE VERİLDİ

M.T'nin üzerinde ve evinde de arama yapan polis ekipleri, çalıntı eşyaları ele geçirdi. Gözaltına alınan M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Çalıntı ziynet eşyaları ve diğer malzemeler, sahiplerine teslim edildi.