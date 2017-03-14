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Çaldığı arabayla kaza yapan zanlı yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çaldığı kamyonetle kaza yapan zanlı, kaçmak isterken polise yakalanınca diğer suçları da ortaya çıktı.

14.03.2017 - 22:53
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Sabah saatlerinde terminale gelen M.M. ve 16 yaşındaki baldızı, 16 ZA 949 plakalı kamyoneti çalarak yeni açılan İstanbul-İzmir Otobanına girdi. Arkasındaki polislerden kurtulmak isteyen M.M. direksiyon hakimiyetini kaybedince Gemlik gişeleri çıkışında refüje çarparak durabildi. Kaza sonrasında kaçmaya başlayan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Çaldığı arabayla kaza yapan zanlı yakalandı

Kaza sonrasında ilk olarak Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen zanlı ve 16 yaşındaki baldızının Gemlik’te çeşitli hırsızlık olaylarına da karıştığı ortaya çıktı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından teslim alınan zanlılar İlk ifadelerinde suçlarını itiraf etti.

Olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

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