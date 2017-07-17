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Çaldığı bisikletin yerine eskisini bırakıp kaçtı

Antalya Konyaaltı'da, alışveriş yaptığı marketten çıkan İsa Çal, bisikletinin çalınıp yerine eskisinin bırakıldığını gördü.

17.07.2017 - 16:48
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Antalya'da müşterinin market önünde bıraktığı 1500 TL değerindeki bisiklete binip ortadan kaybolan hırsız, eski bisikletini ise orada bıraktı. Hırsızlık anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Çaldığı bisikletin yerine eskisini bırakıp kaçtı

YENİ BİSİKLETİ ÇALIP YERİNE ESKİSİNİ BIRAKTI

Polisi harekete geçiren hırsızlık olayı, saat 12.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi, Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir markette meydana geldi. Markete bisikleti ile alışveriş yapmak için gelen mimar İsa Çal, bisikleti dışarı bırakıp markete girdi. Alışveriş sonrası dışarı çıkan Çal, bisikletinin yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen polis, İsa Çal'ın bisikletinin çalındığını, hırsızın yerine bisiklet bıraktığını belirledi.

Büyük şok yaşayan mimar İsa Çal, "Alışveriş için gelmiştim. Kısa süre sonra dışarı çıktığımda bisikletim yerinde yoktu. Hırsız bisikletiyle gelip bir tur attıktan sonra kendi bisikletini bırakıp benim 1500 TL değerindeki bisikletimi çalıp gitmiş" dedi. Görüntüleri inceleyen polis hırsızın peşine düşerken, bırakılın bisiklet parmak izi çalışmasının ardından polis merkezine götürüldü.

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