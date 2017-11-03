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Çaldığı büyükbaş hayvanlar için nakliyeciyi çağırdı

Nakliyecilik yaptığını söyleyen sürücüyü arayarak çaldığı hayvanları taşıtmak isteyen 70 yaşındaki Şeref A. gözaltına alındı.

03.11.2017 - 10:15
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Kocaeli Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş hayvan hırsızlıklarının ardından soruşturma başlattı. Polis, çalınan hayvanların götürüldüğü aracın plakasını tespit etti.

NAKLİYECİ, TAŞITAN HIRSIZI FOTOĞRAFIYLA TESPİT ETTİ

İzmit'te yakalanan aracın sahibi nakliyeci olduğunu belirtti. Sürücü, adli kayıtlarda bulunan fotoğrafından hayvan hırsızını tespit etti. Şeref A. yeniden hayvan çalarak nakliyeciye ulaşması üzerine polis operasyon düzenledi. Şeref A. yakalanarak gözaltına alındı.

KENDİSİNİ HAYVAN SATICISI OLARAK TANITIYORDU

İstanbul'dan gelen Şeref A.'nın gece ahırlara girerek çaldığı büyükbaş hayvanları yola yakın ağaçlık alanlara götürerek bağladığı, ilerleyen saatlerde kendini hayvan satıcısı olarak tanıtarak nakliyecileri çağırdığı belirlendi. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Karabük'te hayvan hırsızlığı olaylarına karıştığı tespit edilen Şeref A., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çaldığı büyükbaş hayvanlar için nakliyeciyi çağırdı

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