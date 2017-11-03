Çaldığı büyükbaş hayvanlar için nakliyeciyi çağırdı

UEFA'nın Medipol Başakşehir - Hoffenheim maçına Avusturyalı bir hakem ataması Abdullah Avcı'nın tepkisine neden oldu.

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Görgü tanığı Emrah Serbes'in kazasını anlattı

Emrah Serbes'in yaptığı ve 3 kişinin ölümüne neden olduğu kazayı bildiren TIR şoförü Aziz T., Torbalı Adliyesi’nde savcıya ifade verdi.