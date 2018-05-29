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Çaldığı cüzdanları 'Geri öderim' diye saklayan hırsız

Antalya Meyve Sebze Toptancı Hali'ne meyve- sebze getirilen araçlardan cüzdan ve cep telefonu çaldığı belirlenen Ramazan Furat, tutuklandı.

DHA | 29.05.2018 - 11:58..
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Antalya'nın Kepez ilçesindeki meyve seveze halinde, araçlardan, sürücülere ait cep telefonu ile cüzdanların farklı tarihlerde çalınması üzerine Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

KAMERA KAYITLARINDAN BULUNDU

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hırsızlıkların Ramazan Furat tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu tespit edilen Furat, polis operasyonuyla yakalandı. Furat'ın evinde yapılan aramada, araçlardan çaldığı belirlenen, içinde kimliklerin de bulunduğu cüzdanlar ele geçirildi.

"CÜZDANLARI 'BİR GÜN ÖDERİM' DİYE SAKLADIM"

Sağlık kontrolü sonrası emniyete götürülen Furat, ilk ifadesinde, "Çaldığım cüzdanlardan aldığım parayı bir gün geri öderim, düşüncesiyle sakladım." dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Furat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çaldığı cüzdanları 'Geri öderim' diye saklayan hırsız

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