Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir markette 20 Ağustos Pazartesi günü, bir kişi ayakkabı reyonuna giderek ayakkabı seçmeye başladı.

Müşterilerin yoğunlaştığı sırada ayakkabıyı inceleyerek ayağına giyen şüpheli, eski ayakkabılarını kutuya, kutuyu da tekrar reyona bırakıp marketten ayrıldı.

TİŞÖRTTEN TANIDILAR

Hırsızlık şüphelisi ertesi gün yine aynı markete gelerek bu sefer elbise reyonundan bir tişörtü alarak elbise kabininde kendi elbisesi ile değiştirerek marketten ayrıldı.

Şüpheli, farklı bir günde markete tekrar gelerek peynir ve kurabiye çaldığı sırada giydiği tişörtü tanıyan çalışanların dikkati ile yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli S.İ.’yi (53) gözaltına aldı.

Çaldığı elbiseyle tekrar hırsızlığa gelince yakalandı VİDEO

Güvenlik kamerasını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin farklı günlerde marketten hırsızlık yaptığını tespit etti. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi.

Öte yandan, gözaltına alınan S.İ. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.