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Çaldığı enerji içeceklerini başka markete sattı

Konya'da 4 gün önce bir marketten eneji içeceği çaldığı iddia edilen 27 yaşındaki Ali T., güvenlik kamera görüntüleri sayesinde yakalandı.

26.06.2017 - 10:21
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Olay, gçen 22 Haziran gecesi saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi Antalya Çevreyolu üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Kamera kayıtlarına göre bisikletle markete gelen bir kişi, işyerinin önünde bulunan enerji içeceklerini elindeki kasanın içine koyarak uzaklaştı.

Çaldığı enerji içeceklerini başka markete sattı

Yapılan ihbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubeye bağlı Güven Tim ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin hırsızlık ve çok sayıda suçtan kaydı bulunan Ali T. olduğunu belirledi.

BAŞKA MARKETE SATMIŞ

Ekipler Ali T.'yi merkez Meram İlçesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ve hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini kabul eden Ali T., çaldığı 46 enerji içeceğini 100 lira karşılığında başka bir markete sattığını söyledi.

Çaldığı enerji içeceklerini başka markete sattı

PARALARLA UYUŞTURUCU MADDE ALDI

Toptaş'ın malzemeleri sattığı markete giden ekipler çalıntı malzemeleri bularak el koydu. Sattığı içeceklerin parasıyla uyuşturucu madde aldığı kaydedilen Toptaş'ın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Çaldığı enerji içeceklerini başka markete sattı


Çaldığı enerji içeceklerini başka markete sattı

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