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Çaldığı gitarları internetten satarken yakalandı

Samsun'da bir evden çaldığı iki gitarı internet üzerinden satmaya çalışan Aykut K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA | 29.11.2017 - 14:43..
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Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan Yakup Akarvardar (49) eşyalarının bir kısmını yeni taşındığı eve götürdü. Olay günü kapısı kırık olan eski eve giren Aykut K., 2 gitarı alarak olay yerinden ayrıldı.

İNTERNETTEN SATIŞA ÇIKARDI

Eşyalarını kontrol etmek için bu eve gelen Akarvardar, gitarların çalındığını farkedince polise ihbarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelinin çaldığı gitarları internet üzerinden satmaya çalıştığını tespit etti.

Daha önce hırsızlıktan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüpheli Aykut K., dün polis tarafından yakalanıp gözaltına aldı.

Çaldığı gitarları internetten satarken yakalandı

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

Çaldığı gitarları internetten satarken yakalandı

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