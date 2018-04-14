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Çaldığı koyunları yürüterek götürdü

Adana'da bir ağıldan 12 koyun çalan Soner Ç., koyunları yürüterek götürdü.

DHA | 14.04.2018 - 16:05..
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​​Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde gece Şehmus Öğüt'e ait ağıla giren bir kişi, içerdeki 12 koyunu çaldı.

KOYUNLARI YÜRÜTEREK ÇALDI

Sabah uyanıp, koyunlara yem vermek için ağıla giren Öğüt, hayvanları göremeyince polise haber verdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemedi.

Görüntülerde, bir kişinin yüzünü kazağıyla kapatarak koyunları yürüterek götürdüğü saptadı. Görgü tanıklarının ifadesinde başvuran ekipler, hırsızlık şüphelisi olarak Soner Ç.'yi gözaltına aldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Emniyete götürülen Soner Ç., sorgusunda, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soner Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 12 koyunu çalan hırsız VİDEO

Çaldığı koyunları yürüterek götürdü

Çaldığı koyunları yürüterek götürdü

Çaldığı koyunları yürüterek götürdü

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