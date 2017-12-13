Çaldığı motosikleti sosyal medyada satmaya çalıştı

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Aşağı Pazarcı ve Şelale Mahallelerinde iki ayrı ikametin önünden iki motosikletin çalınması üzerine geniş çaplı bir çalışma başlattı.

İNTERNET SİTESİNE İLAN VERDİLER

Aşağı Pazarcı Mahallesi’nden çalınan motosiklet aynı gün yine aynı mahallede terk edilmiş halde bulunup sahibine teslim edildi. Şelale Mahallesi’nden çalınan motosikletin ise parçalanarak iki ayrı internet sitesi üzerinden satılmaya çalışıldığı fark edildi. Şüpheli E.K.'nın sosyal medya sayfasından satış ilanı verdiği tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Büro Amirliği ekipleri alıcı gibi davranarak, ilanı veren E.K.(17) ve B.D.’yi (20) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.