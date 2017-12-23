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Çaldığı otomobili yakan kişi serbest kaldı

Çarşamba günü Konya'da otomobil hırsızlığı yapan 24 yaşındaki Ahmet D., iki gün gezdikten sonra aracı yaktı. Mahkemeye çıkarılan Ahmet D., serbest kaldı.

DHA | 23.12.2017 - 08:24..
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24 yaşındaki Ahmet D., Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 gün önce Uğur Kalaycı'ya ait 03 LY 791 plakalı otomobili çaldı. Yakınlardaki akaryakıt istasyonlarının güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis şüpheliyi buldu.

Çaldığı otomobili yakan kişi serbest kaldı


"MARŞ DİNOMOSUNDAN ALEV ALDI"

Poliste 4 farklı suçtan kaydı bulunan Ahmet D. ifadesinde, "Aracın kapıları açıktı. Anahtarlar da torpido gözündeydi. Aracı alıp olay yerinden ayrıldım. Bir süre gezdim. Araç park halindeyken çalıştırmak istedim. Birçok kez marşa bastıktan sonra araç marş dinomosundan alev aldı. Daha sonra korkup aracı boş bir araziye itekledim. Daha sonrada olay yerinden ayrıldım" dedi.

Çaldığı otomobili yakan kişi serbest kaldı

SERBEST KALDI

'Otomobilden hırsızlık, otomobil hırsızlığı ve mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edilen Ahmet D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Çaldığı otomobili yakan kişi serbest kaldı

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