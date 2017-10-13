taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.932
USD
3,6525
EURO
4,3285
ALTIN
152,21
PETR
56,5100

Çaldığı otomobili yıkarken yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir şüpheli, çaldığı iddia edilen otomobili akaryakıt istasyonunda temizlerken yakalandı.

13.10.2017 - 09:27
  1. Haberler
  2. İç Haber

Çorlu'da 2 gün önce park halindeki 59 ZL 072 plakalı otomobil çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi yardımı ile otomobilin Lüleburgaz'daki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığını tespit etti.

ARACI TEMİZLERKEN YAKALANDI

Polis ekipleri şüpheli Selim D'yi (17) akaryakıt istasyonunda otomobili temizlerken yakaladı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde otomobili çaldığını itiraf ettiği belirtildi.

Çaldığı otomobili yıkarken yakalandı

Ehliyetsiz şüphelinin çok sayıda hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi.

Çaldığı otomobili yıkarken yakalandı

Çaldığı otomobili yıkarken yakalandı

İlginizi Çekebilir
Ayaklarıyla motosiklet kullanan sürücü
Ankara'nın en işlek yollarından birisi olan Mevlana Bulvarı üzerinde ayaklarıylamotosiklet kullanan genç sürücü trafiği tehlikeye soktu.
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş sinyali
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na önümüzdeki seçimlerde Ankara adaylığı için Mansur Yavaş soruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-500 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan dönüşü S-400 füzelerle ilgili bir sıkıntının olmadığını, S-500'lerle ilgili görüştüklerini belirtti.
Erdoğan: Bazı yerlerde değişim iradesi söz konusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan dönüşü uçakta gazetecilere belediyelerdeki değişmle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kübra Par'dan Doğu Perinçek'i zorlayan sorular

Kübra Par'dan Doğu Perinçek'i zorlayan sorular

121
Şehit Halil Kantarcı'nın eşinden duygu dolu paylaşım

Şehit Halil Kantarcı'nın eşinden duygu dolu paylaşım

112
Barcelona Messi için Camp Nou ismini satacak

Barcelona Messi için Camp Nou ismini satacak

20
Muharrem İnce CHP'lilere kızdı

Muharrem İnce CHP'lilere kızdı

78
Erdoğan: Bazı yerlerde değişim iradesi söz konusu

Erdoğan: Bazı yerlerde değişim iradesi söz konusu

94
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-500 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-500 açıklaması

33
Irak Ordusu'ndan Kerkük'e operasyon hazırlığı

Irak Ordusu'ndan Kerkük'e operasyon hazırlığı

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM