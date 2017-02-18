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Çaldığı takıları satmak isterken yakalandı

Adana'da bir işyeri ve evden 140 bin liralık altın ve gümüş takıyla süs eşyası çalan şüpheli çaldıklarını satmaya çalışırken yakalandı.

18.02.2017 - 06:39
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Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 5 gün önce 110 bin lira değerinde gümüş takı ve süs eşyası çalındı.

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri araştırma başlattı.

Polis ekipleri, olayla ilgili araştırmalarını sürdürürken dün aynı iş yerinden 15 bin lira değerinde gümüş, Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir evden de aynı değerde altın takı çalındı.

Çalınan altın ve gümüşlerin kuyumculara satılma ihtimaline karşı Hırsızlık büro Amirliği ekipleri, kentteki çeşitli kuyumcuları gezerek zanlıyı aradı.

Ekipler, bir kuyumcuda fazla miktarda gümüş ve altın takı getirerek satmak isteyen Arif B'ye rastladı. Ekipler, zanlıyı bırakmayarak, takıların ve süs eşyalarının fotoğrafını cep telefonuyla çekip mağdurlara gönderdi.

Polisler, mağdurların fotoğraflardaki altın ve gümüşlerin kendilerine ait olduğunu belirtmesi üzerine zanlı Arif B'yi gözaltına aldı.

İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, şüpheli geldiği kuyumcuda cebinden altın ve gümüş takıları çıkartarak gösteriyor. Bu sırada içeriye giren üç sivil polis, zanlıyı bırakmayarak kuyumcuya gösterdiği takıların fotoğrafını cep telefonuyla çekiyor.

Polisler, bir süre sonra takıları toplayıp zanlıyı kolundan tutarak götürüyor.

Zanlının kuyumcuya gelirken kullandığı otomobilde yapılan aramada da iş yeri ve evden çalındığı iddia edilen gümüş ve altınların bir kısmı bulundu.

Takı ve süs eşyalarının geri kalanı da iki kuyumcuda bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Altın ve gümüş takıları değerinin altında satın alan kuyumcular, savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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