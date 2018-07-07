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Çaldığı telefonla canlı yayın yapınca yakayı ele verdi

Şanlıurfa’da bir hırsız, polis ekiplerince, çaldığı telefonun sahibinin sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı yerde çimlerin üstünde yatarken yakalandı.

İHA | 07.07.2018 - 16:55..
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Eyyübiye ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, Eyüp Nebi Mahallesi’ndeki bir iş yerinden çalınan cep telefonunun bulunması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, polis şaşırtan bir olayla karşılaştı.

Çaldığı telefonla canlı yayın yapınca yakayı ele verdi

ARKADAŞIYLA ÇİMLERDE YATARKEN CANLI YAYIN YAPTI

İş yerinden cep telefonu çalınan şahıs, arkadaşlarının kendini arayarak sosyal medya hesabından tanımadıkları bir şahsın yayın yaptığını belirtmeleri üzerine durumu polise bildirdi.

Görüntülerde şüphelinin bir parkta arkadaşıyla beraber çimler üzerinde yayıldığı ve canlı yayın yaptığı görüldü.

Çaldığı telefonla canlı yayın yapınca yakayı ele verdi VİDEO

Çaldığı telefonla canlı yayın yapınca yakayı ele verdi

UYURKEN YAKALANDI

İhbarı yayından bir gün sonra alan Asayiş Şube ekipleri, şüpheliyi yayının yapıldığı parka gittiğinde aynı şekilde çimler üzerinde uyurken yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu devam ediyor.

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