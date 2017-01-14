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Çaldıkları otomobilde uyuyakalan hırsızlar yakandı

Bursa’da çaldıkları otomobili adliye otoparkı önüne park edip içinde uyuya kalan sabıkalı 2 hırsız kıskıvrak yakalandı.

14.01.2017 - 15:02
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Bursa'da sabah saat 09:00 sıralarında Adliye otoparkı karşısında lastiği patlak ve hafif hasarlı bir otomobilin içerisinde iki kişinin hareketsiz yattığını fark eden otopark görevlisi durumu adliye çevresinde görevli 2 trafik polisine bildirdi.

Olay yerine gelen trafik polisleri, otomobilin plakasının bir başka kamyonete ait olduğunu, aracın 3 gün önce bir tamir atölyesinden çalıntı olduğunu tespit etti.

Çaldıkları otomobilde uyuyakalan hırsızlar yakandı

KAPISI AÇIK, ANAHTAR ÜZERİNDEYDİ

Trafik polisleri otomobilin camını çalıp uzun süre 2 şahsı uyandıramayınca 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin şahısların uyuduğunu belirlemesi üzerine trafik polisleri kapısı açık olan otomobilin kontak anahtarını üzerinden alıp daha sonra şahısları uyandırdı.

UYANINCA ŞAŞIRDILAR

Trafik polislerini görünce önce şaşıran kısa süre sonra kaçmaya çalışan zanlılar, yere yatırılıp kelepçelenerek gözaltına alındı.

Çaldıkları otomobilde uyuyan hırsızlara kelepçeli günaydın VİDEO

Çaldıkları otomobilde uyuyakalan hırsızlar yakandı

BIÇAK, CEP TELEFONLARI VE TORNAVİDA

Otomobilin içinde kalan diğer zanlının kaçmaması için otomobilin kapısını dışarıdan tutan diğer polis memuru ise olay yerine gelen asayiş ekipleri ile birlikte diğer zanlıyı da dışarıya çıkarıp etkisiz hale getirdi.

Şahısların üzerinde ve otomobilde yapılan aramada 3 adet sustalı bıçak, tornavida ve çok sayıda cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar O.T.(18) ve O.Ü.(19) polis merkezine götürüldü.

Çaldıkları otomobilde uyuyakalan hırsızlar yakandı

OTOMOBİLİN SAHİBİ GELDİ

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen otomobilin sahibi Halil İbrahim Arslan, “Otomobili satacaktık 3 gün önce iş yerinin kapısını kırıp içeriye girmişler. Ofiste araçların yedek anahtarları duruyordu. Anahtarları deneyip otomobili çalmışlar. Ne yaptılar bilmiyorum, araç hasarlı. Tamponunu vurmuşlar. Bir lastiği patlamış. Gece Adliye otoparkında uyumuşlar sağ olsun trafik polisleri yakalamış. Benim de sabah iş yerine gelince haberim oldu. Şahısların madde kullanıp sızdıkları tahmin ediliyor” dedi.

Çaldıkları otomobilde uyuyakalan hırsızlar yakandı

Çaldıkları otomobilde uyuyakalan hırsızlar yakandı

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