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Çaldıran Ovası göle döndü

Van’ın Çaldıran ilçesinde hava sıcaklıklarının artması üzerine eriyen kar, ovayı göle çevirdi.

İHA | 09.03.2018 - 16:26..
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Bu yıl havaların mevsim normallerinin üzerinde geçmesi nedeniyle Çaldıran ilçesinde bahar mevsimi erken yaşanmaya başlandı.

Havanın ısınmasıyla birlikte karların erimesi, ovayı göle çevirdi. Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, su baskınlarına müdahale ederek, vatandaşın mağdur olmasını önledi.

"SORUNLARI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Avcıbaşı ile Koçovası mahalleleri arasında bulunan yolların zarar görmesi ve ulaşımda sıkıntının yaşanması üzerine çalışan belediye ekipleri, sorunu kısa sürede giderdi.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçede bu yıl kış mevsiminde hava sıcaklığının son derece güzel geçtiğini belirterek, "Kış mevsimini bitiremeden yaz mevsimine girmek üzereyiz. Eriyen kar suları, derelerin taşmasına neden oluyor. Geçen yıl da bu sorunları yaşamıştık. Büyük ölçüde kırsal mahallelerimizde yaşanılabilecek su baskınlarına karşı yaptığımız çalışmalarda sorun yaşanmıyor, ancak bazı mahallelerimizdeki çalışmalarımıza yeniden başladık. İnşallah gelecek ilkbahar mevsiminde çalışmalarımızı tamamlayarak sorunu tamamen ortadan kaldıracağız. Ana arter yollarda yaşanan su baskınları, yollarımızın bozulmasına neden olurken, zaman zaman ulaşımda sıkıntılara da sebebiyet veriyor. Anında müdahale ederek yollara büz, koruge borular döşenerek su akıntılarını tahliye ederek sorunları çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Çaldıran Ovası göle döndü VİDEO

Çaldıran Ovası göle döndü

Çaldıran Ovası göle döndü

Çaldıran Ovası göle döndü

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