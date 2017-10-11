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California felaketi havadan görüntülendi

ABD'nin California eyaletinde yaşanan yangınlarda ölü sayısı 15 olarak açıklanırken, 150 kişi kayıp, afet havadan görüntülendi

11.10.2017 - 17:27
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Geçtiğimiz gün California'da çıkan yangın adeta felakete dönüşmüş, eyaletin Kuzey bölümünü neredeyse tamamen etkisi altına almıştı. Afet bölgesi ilan edilen yerlerde yangın söndürme işlemleri kısmen tamamlanırken, bölge ilk kez havadan görüntülendi, yangının yıkım izleri gözler önüne serildi.

YERLEŞİM YERLERİ YOK OLDU

Havadan kaydedilen görüntülerde hektarlarca alanın yanarak küle döndüğü, binlerce ev ve yerleşim yerinin ise yok olduğu görüldü. Aynı bölgeden çekilen öncesi ve sonrası şeklindeki iki fotoğraf ise yangının boyutunu farklı bir açıdan gösteriyor.

California felaketi havadan görüntülendi VİDEO

California felaketi havadan görüntülendi

California felaketi havadan görüntülendi

17 FARKLI BÖLGEDE YANGIN

Son 24 saatte 26 bin hektarlık alanda 17'den fazla farklı yangın çıktığı kaydedildi. Yetkililer, haber alınamayanlara ulaşmaya çalıştıklarını, ancak ölü sayısının artmasından da endişeli olduklarını söyledi. Son sayılmara göre 15 kişinin hayatını kaybettiği 150 kişinin de kayıp olduğu bilgisi verildi.

California felaketi havadan görüntülendi

Ayrıca bölgede enerji dağıtımında sıkıntı yaşanıldığı belirtilirken, 91 bin ev ve iş yerine de elektrik verilemiyor. California Valisi Jerry Brown, Sonoma, Napa ve diğer beş bölgede acil durum ilan etti.

California felaketi havadan görüntülendi

ABD Başkanı Donald Trump da acil durum ilanını onayladı ve böylece bölgeye federal yardım yapılmasının da önü açıldı.

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