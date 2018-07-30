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California'da 50 bin kişi tahliye edildi

ABD'nin California eyaletinde 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda evlerinden tahliye edilenlerin sayısının 50 bine ulaştığı bildirildi.

AA | 30.07.2018 - 01:32..
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California Ormancılık ve Yangın Koruma Dairesi Sözcüsü Lynne Tolmachoff, 17 bölgede devam eden yangınları söndürme çalışmalarına 12 bin itfaiyecinin katıldığını açıkladı.

California'da 50 bin kişi tahliye edildi

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Geçen hafta başlayan ve halen kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 50 bine ulaştı.

370 kilometrelik alanda etkisini sürdüren yangınlarda 5 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de halen kayıp durumda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada California'da acil durum ilan edildiğini duyurmuştu.

California'da 50 bin kişi tahliye edildi

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