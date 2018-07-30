California'da 50 bin kişi tahliye edildi

California Ormancılık ve Yangın Koruma Dairesi Sözcüsü Lynne Tolmachoff, 17 bölgede devam eden yangınları söndürme çalışmalarına 12 bin itfaiyecinin katıldığını açıkladı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Geçen hafta başlayan ve halen kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 50 bine ulaştı.

370 kilometrelik alanda etkisini sürdüren yangınlarda 5 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de halen kayıp durumda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada California'da acil durum ilan edildiğini duyurmuştu.