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Kaliforniya'da bilanço artıyor: 31 ölü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarında can kaybı 31'e yükseldi.

AA | 12.11.2018 - 09:06..
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ABD'nin Kaliforniya eyaletini etkisi altına alan orman yangınlarında can kaybı 31'e yükseldi.

Butte Bölgesi Şerifi Cory Honea düzenlediği basın toplantısında, Kaliforniya'nın kuzeyindeki San Francisco'nun yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusundaki Paradise kasabası ve civarını etkisi altına alan orman yangını hakkında son gelişmeleri aktardı.

Kaliforniya'da bilanço artıyor: 31 ölü

450 KİLOMETRELİK ALANA YAYILDI

Bölgede 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirten Honea, Paradise'deki ölü sayısının 29'u bulduğunu ifade etti. Honea, 228 kişiden de hala haber alınamadığını sözlerine ekledi.

Kaliforniya'da bilanço artıyor: 31 ölü

Rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam eden ve yaklaşık 450 kilometrelik bir alana ulaşan yangın, Kaliforniya tarihinde en çok ölüme yol açan yangın olarak kayıtlara geçti. Yangınlar nedeniyle başta Paradise kasabası olmak üzere, bölgedeki yaklaşık 7 bin yapı da hasar gördü.

Kaliforniya'da bilanço artıyor: 31 ölü

LOS ANGELES'DA CAN KAYBI VAR

Öte yandan, güneyde de Los Angeles'ın batısındaki Malibu şehrini de saran yangınlar nedeniyle eyalet genelinde toplam 300 bin kişiye tahliye emri verildi.

Los Angeles Kırsal Bölge Şerifi John Benedict, Mullholland kara yolu üzerindeki yerleşimlerde 2 kişinin cesedinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kaliforniya'da bilanço artıyor: 31 ölü

YANGIN UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde ve güneyinde etkili büyük ölçekli orman yangınlarını aynı karede gösteren bir uydu fotoğrafı yayımladı.

Kaliforniya'da bilanço artıyor: 31 ölü

NASA'nın internet sitesinde yayımlanan fotoğrafta eyaletin kuzeyindeki Paradise şehri yakınında başlayan Camp yangını ile güneydeki Malibu şehri çevresinde etkili olan Hill ve Woolsey yangınının yol açtığı duman bulutları uzaydan görülebiliyor.

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