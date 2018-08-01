Kaliforniya'da bir yangın daha çıktı

Geçtiğimiz günlerde yangın faicası ile gündeme gelip bölgede acil durum ilan edilen Kaliforniya'da bir kez daha yangın felaketi yaşandı. Alevler bu kez eyaletin kuzeyinde bulunan Mendocino Ulusal Ormanı yakınındaki tarım bölgesini işgal altına aldı.

50 BİN KİŞİYE TAHLİYE EMRİ

Mendocino Kasabası Şerif Yardımcısı Matthew Kendall geçtiğimiz hafta başayan yangın felaketine bir yenisinin daha eklendiğini söyledi. 50 bin kişiye tahliye emri verilip 8 kişinin hayatını kaybettiği yangında sadece yüzde 23'ü kontrol altına alınmıştı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yeni bir yangınla karşı karşıya kalan Kaliforniya'da bu sefer Covelo eyaletinden 60 haneye tahliye emri verildiği belirtildi. Acil durumun geçmediği ve yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği söylendi.