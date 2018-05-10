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Kaliforniya'da evlere güneş enerjisi paneli şartı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, inşa edilen müsakil ev ve apartmanlara güneş enerjisi paneli, çıkarılan yasayla zorunlu hale getirildi.

Haber Merkezi | 10.05.2018 - 09:24..
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ABD'nin Kaliforniya eyaleti daha önce de 2030 itibariyle tüm hanelerde kullanılan elektriğin yüzde 50'sinin karbon salımına yol açmayan kaynaklardan gelmesini şart koymuştu.

EV MALİYETLERİ ARTACAK

Kararın hala İnşaat Standartları Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor.
Karşıtları, kararla yeni ev maliyetlerinin 8 ila 12 bin dolar artacağına dikkat çektiler. Enerji komisyonu ise, ev kredisi ödemelerinde sadece ortalama 40 dolarlık bir artış olacağını vurguladılar.

AYDA 80 DOLAR TASARRUF

Komisyon buna karşılık, ısınma, soğutma ve ışıklandırma maliyetinden ayda 80 dolar tasarruf edileceğini söylediler. Kural, tamamen gölgede kalan evler gibi güneş panellerinin mantıklı ya da uygun maliyetli olmadığı hallerde muafiyet de getiriyor. İnşaatçılara evlere tek tek güneş enerjisi panelleri kurma ya da bir grup evin ortak bir sistemi kullanması seçenekleri de oluyor.

Kaliforniya'da evlere güneş enerjisi paneli şartı

42 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPILDI

Mevcut ev sahiplerinin güneş enerjisi paneli edinme zorunluluğu yok, ancak pekçok ev sahibi hükümetin bu konudaki programından yararlanarak zaten güneş enerjisi sistemi kurmuşlardı. Kaliforniya şu ana dek güneş enerjisine 42 milyon dolar yatırım yaptı ve bu yeni kuralla birlikte güneş enerjisi endüstrisinin daha da büyümesi bekleniyor.

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