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Çalınan 1 milyon dolarlık zümrüt taş 2 yıl sonra bulundu

İstanbul’da 2 yıl önce Lübnanlı sahibinin elinden çalınan 1 milyon dolar değerindeki zümrüt taşı, Mersin’de bulundu.

İHA | 26.01.2018 - 09:09..
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Lübnan vatandaşı S.N., 2016 yılında telefonla anlaştığı E.A.’ya zümrüt taşını satmak için İstanbul’a geldi.

Bir otelde sahibinin elinde zümrüte bakan E.A, birden zümrütü alarak kayıplara karıştı.

ÇALAN YAKALANDI

Sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, zümrütü alarak kayıplara karışan E.A.’yı yakaladı.

TAŞI ARKADAŞINA VERDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde zümrüt taşını Mersin’de bir arkadaşına verdiğini söyleyen şahıs, cezaevinden çıkana kadar taşın onda kalacağını itiraf etti.

Çalınan 1 milyon dolarlık zümrüt taş 2 yıl sonra bulundu

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON DOLAR

İstanbul polisinin durumu bildirmesi üzerine belirlenen şahısla ilgili çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, şahsı izlemeye aldı.

POLİS TAKİBE ALDI

Mersin’de bir kafesi de bulunan şahsı yaklaşık 2 yıl boyunca izleyip, takip eden ekipler, dün zümrütün satışının yapılacağının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kafede sivil ekiplerle önlem alan polisler, satış yapıldığı sırada piyasa değerinin 1 milyon dolar olduğu belirlenen zümrüt taşını ele geçirdi. Olayla ilgili M.S.A., M.B.,T.Ç., C.G. ve N.M. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar bugün emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, zümrütün önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelecek olan sahibine teslim edileceği öğrenildi.

ÇALAN KİŞİ CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Öte yandan İstanbul’da zümrütü çalan kişinin tutuklandığı ancak geçtiğimiz aylarda cezaevinden çıktığı öğrenildi.

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