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Çalınan 327 bin yumurta bulundu

Manisa'dan İstanbul'a götürülmek üzere TIR'a yüklenen 327 bin yumurtanın, piyasaya sürülmek için İzmir'e getirildiği belirlendi.

19.01.2017 - 13:24
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçen 10 Ocak'ta başvuran A.T., Manisa'nın Salihli İlçesi'ndeki firmadan İstanbul'a gönderilmek üzere 3 Ocak'ta bir TIR'a 327 bin yumurta yüklendiğini, ancak yumurtanın İstanbul'a götürülmediğini söyleyip şikayette bulundu.

İZMİR'DE BULUNDU

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu TIR'ın 11 Ocak'ta İzmir'in Gaziemir İlçesi'ne giriş yaptığını tespit etti.

Bölgede çalışma yapan polis, boş bir arazide içinde 327 bin yumurta bulunan TIR'ın dorsesini ele geçirdi.

Çalınan 327 bin yumurta bulundu

YUMURTALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Çekici ise Karabağlar İlçesi'ndeki başka bir adreste bulundu. TIR'ın şoförünün yakalanması için çalışmaların devam ettiği, ele geçirilen yumurtaların da sahibine teslim edildiği bildirildi.

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