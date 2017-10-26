Çalınan buzağı bagajda bulundu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde nitelikli hırsızlık yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, istihbarat çalışması ile fiziki ve teknik takipler sonucu Aziziye ilçesi Üçköse Mahallesi'nde hırsızlık yapılacağı bilgisini aldı.

BAGAJDAN BUZAĞI ÇIKTI

Şüphelileri takibe alan ekipler, bu kişilerin kullandığı otomobili Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde çaldıkları hayvanları bıraktıkları bir ahırın önünde terk edilmiş olarak buldu. Yapılan aramada, aracın bagaj kısmına konulmuş bir buzağı bulan ekipler, şaşkınlık yaşadı.