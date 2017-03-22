Çalınan tabletine kavuşunca ağladı

Olay, öğle saatlerinde Antalya'nın Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir firmada plasiyer olarak çalışan Kadriye Öztürk, sokakta yürürken yanına yaklaşan 16 yaşındaki M.Ç, kadının elindeki tablet bilgisayarı kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. Bir taraftan şüpheliyi takip etmeye çalışan Öztürk, diğer yandan polisi aradı.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil ekipler sevk edildi. GPS bağlantısıyla tablet bilgisayarın konum bilgilerini belirleyen polis, şüphelinin 2 sokak ilerde olduğunu tespit etti. Şüphelinin bulunduğu sokakta önlem alan alan polis, elinde tabletle kaçan M.Ç'yi yakaladı.

Kadriye Öztürk'e tablet bilgisayarı, ekip arabası içinde teslim edildi. Gözyaşları içinde tabletine sarılan Öztürk, M.Ç'den şikayetçi olduğunu söyledi. Sağlık kontrolünden geçirilen M.Ç., sorgulanmak üzere Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.













