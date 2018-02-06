Çalınan zeytinyağını jandarma geri getirdi

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı 21. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekibi tarafından icra edilen devriye görevi sırasında Ağaçlı-Aydın karayolu üzerinde park halinde bulunan bir kamyonet şüphe üzerine kontrol edildi.
Yapılan kontrol neticesinde araç içerisinde bulunan N.Ş., L.P. ve O.A. isimli şüphelilerin yapılan sorgulamasında hırsızlıktan suç kayıtlarının olduğu tespit edildi.
KAMYONETİN KASASINDA BULUNDU
Kamyonetin kasasında plastik bidon içerisinde zeytinyağlarının olduğu, araç içerisine zeytinyağlarının dökülmüş olduğunu gören jandarma görevlisi zeytinyağlarının hırsızlık malı olabileceğini değerlendirdi.
156 Hareket Merkezi ile yapılan görüşmede denetlenen aracın aynı gün Didim’in Akköy Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.
SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Hırsızlık olayının failleri gözaltına alınırken, çalınan zeytinyağı sahibi Birgül Baybaray’a teslim edildi. Birkaç saat içerisinde çalınan yağlarına geri kavuşan Baybaray, jandarma ekiplerine teşekkür etti.