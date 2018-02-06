taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.450
USD
3,7865
EURO
4,7051
ALTIN
163,33
PETR
67,2500

Çalınan zeytinyağını jandarma geri getirdi

Aydın’ın Didim ilçesinden çalınan zeytinyağı, jandarma ekiplerinin dikkatli takibi sonucu birkaç saat içerisinde ele geçirilerek sahibine iade edildi.

İHA | 06.02.2018 - 11:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı 21. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekibi tarafından icra edilen devriye görevi sırasında Ağaçlı-Aydın karayolu üzerinde park halinde bulunan bir kamyonet şüphe üzerine kontrol edildi.

Yapılan kontrol neticesinde araç içerisinde bulunan N.Ş., L.P. ve O.A. isimli şüphelilerin yapılan sorgulamasında hırsızlıktan suç kayıtlarının olduğu tespit edildi.

KAMYONETİN KASASINDA BULUNDU

Kamyonetin kasasında plastik bidon içerisinde zeytinyağlarının olduğu, araç içerisine zeytinyağlarının dökülmüş olduğunu gören jandarma görevlisi zeytinyağlarının hırsızlık malı olabileceğini değerlendirdi.

156 Hareket Merkezi ile yapılan görüşmede denetlenen aracın aynı gün Didim’in Akköy Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Hırsızlık olayının failleri gözaltına alınırken, çalınan zeytinyağı sahibi Birgül Baybaray’a teslim edildi. Birkaç saat içerisinde çalınan yağlarına geri kavuşan Baybaray, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Çalınan zeytinyağını jandarma geri getirdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cenk Tosun: Bocalıyorum ama pes etmeyeceğim

Cenk Tosun: Bocalıyorum ama pes etmeyeceğim

36
CNN Türk yayınında dönek kavgası

CNN Türk yayınında dönek kavgası

43
SİHA ile vurulan Öcalan anıtının son hali

SİHA ile vurulan Öcalan anıtının son hali

39
Sera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi

Sera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi

226
İsmail Küçükkaya: CHP'de 5 kişinin dediği oluyor

İsmail Küçükkaya: CHP'de 5 kişinin dediği oluyor

49
Gökçe Bahadır makyajsız görüntülendi

Gökçe Bahadır makyajsız görüntülendi

42
Münbiç operasyonu Bahçeli'ye soruldu

Münbiç operasyonu Bahçeli'ye soruldu

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM