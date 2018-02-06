CHP'li Erdal Aksünger: Değişim isteği bende de var

1 CHP'nin en genç PM üyesi: Gamze Pamuk Ateşli CHP'nin 36. Olağan Kurultayı geride kaldı, milletvekillerinin bile üzerindeki PM'ye giren en genç isim Gamze Pamuk Ateşli oldu.

2 Kira gelir vergisi beyanı 1 Mart'ta başlıyor Konut ve iş yeri sahibinin elde ettiği gelirin beyanı; 1 Mart'tan itibaren yapılacak.

3 Çalınan zeytinyağını jandarma geri getirdi Aydın’ın Didim ilçesinden çalınan zeytinyağı, jandarma ekiplerinin dikkatli takibi sonucu birkaç saat içerisinde ele geçirilerek sahibine iade edildi.

4 Sıcak çay gırtlak kanserine yol açıyor ABD’nin Maryland eyaletindeki Ulusal Kanser Enstitüsünü'nün araştırmasına göre sıcak çay tüketiminin kanser riskini beş kat arttırdığı tespit edildi.

5 Öğretmenlerin özlük haklarını ihlal eden özel okullara ceza geliyor Özel okullarda çalışan ve sözleşmelerinde veya mevzuatta belirtilen şekliyle özlük haklarını alamayan öğretmenler için özel okullara idari para cezası uygulamak için hazırlıklara başlandı.

6 Kocaeli’de terör propagandası operasyonu Kocaeli’de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 7’si tutuklandı.