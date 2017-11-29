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Çalınarak satışa çıkarılan televizyonuna müşteri oldu

Antalya'da iş yerinden çalınan televizyonunun internet üzerinden satışa sunulduğunu gören vatandaş, polisle işbirliği yaptı.

DHA | 29.11.2017 - 11:47..
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Antalya'da iş yerinden çalınan televizyonunun internet üzerinden satışa sunulduğunu gören M.B., müşteri gibi davranarak hırsızın yakalanmasını sağladı.

ÇALINAN TELEVİZYON İNTERNETTEN SATILMAK İSTENDİ

Antalya'nın Kepez İlçesi'nden M.B. adlı vatandaşa ait iş yerinden çalınan LCD televizyon, internetten satışa konuldu. Televizyonunun internetten satıldığını gören M.B., durumu polise bildirdi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aldıkları eşkal ve bilgiler doğrultusunda kimliğini belirledikleri şüpheli H.D.'yi Yükseliş Mahallesi'ndeki bir evde gözaltına aldı.

Çalınarak satışa çıkarılan televizyonuna müşteri oldu

13 AYRI SUÇTAN ARANIYOR

Sağlık kontrolünden geçirilen H.D'nin cezaevi firarisi olduğu, 13 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde oturduğu belirlenen H.D'nin, hırsızlık yapmak için Antalya'ya geldiği belirlendi. Adliyeye sevk edilen H.D. tutuklanırken televizyon ise M.B.'ye teslim edildi.

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