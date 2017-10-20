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Salvador Dali'nin tablosu bulundu

İspanyol ressam Salvador Dali'nin çalındığına inanılan bir tablosu, Lübnan'da bulundu.

20.10.2017 - 00:46
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Bayan Reeves'in portresi olarak bilinen tabloyu satmaya çalışan dört kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

BÜYÜK OLASILIKLA KOMŞU BİR ÜLKEDEN ÇALINDI

Tablonun, başkent Beyrut'taki Cola Mahallesi'nde yapılan polis soruşturması sonucu bulunduğu kaydedildi. Lübnan Polisi, tablonun büyük olasılıkla komşu bir ülkeden çalındığını açıkladı.

Salvador Dali'nin tablosu bulundu

Sanat Tarihçisi Lawrence Saphire Lübnan'da yayınlanan Daily Star gazetesine yatığı açıklamada, Dali'nin "bu tür eserlerinin ciddi çalışmalar olarak görülmediğinden genelde birkaç yüz bin dolara satıldığını" söyledi.

AÇIK ARTIRMADA BİRKAÇ KEZ SATILDI

Dali uzmanı Nicolas Descharnes, tablonun 1986 - 1997 arasında birkaç kez açık arttırmada satıldığını belirtti. Her iki uzman da Lübnan'da bulunan tablonun hakiki olup olmadığı hakkında bir yorum yapmadı.

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