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Çalıntı eşyalar satan iş yerlerine operasyon

İstanbul'da çalıntı eşyaları satın alıp sattığı belirlenen 8 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

02.11.2017 - 09:33
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İstanbul Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Avcılar ve çevre ilçelerdeki hırsızlık olaylarının ardından çalınan malzemelerin kısa süreler içerisinde elden çıkarılarak satıldığı yerleri belirledi.

RUHSATSIZ TABANCA VE POMPALI TÜFEK BULUNDU

Ekipler, çalınan malzemelerin depolandığı yerlerle ilgili yaptıkları istihbarat çalışmalar ardından hırsızlık malzemesi satın alınan 8 işyerin eş zamanlı operasyon yaptı. İş yerlerinde ruhsatsız 9 milimetre çapında iki tabanca, 13 mermi, ile pompalı tüfek bulunurken, işyeri sahipleri orijinal ambalajlarındaki malların  faturalarını görevlilere ibraz edemedi.

BULUNAN EŞYALAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen 108 ekran 4 televizyon, 8 ağaç kesme makinesi, 1 tekne motoru, 13 çim biçme makinesi, 3 büyük boy jeneratör, 4 çapa makinesi, çeşitli markalarda 78 matkap ile bazı malzemelere el konuldu.

El konulan çalını eşyalar Asayiş Büro önüne dizilirken, sahipleri belirlenebilen çalıntı eşyaların sahiplerine teslim edileceği ifade edildi.

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