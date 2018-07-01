Çalıntı kredi kartıyla alışveriş yapan çift yakalandı

Kanada'da eşi benzeri olamayn bir hırsızlık yaşandı. Kanadalı Brittany Burke ve Richard Pariseau çaldıkları kredi kartını kullanmak için bir markete gitti ve olanlar oldu.

ÇİFT KAÇMAK İSTEDİ

Kasada duran kişi, genç çiftin kredi kartının onlara ait olmadığını anlayarak polise haber verdi. Polisin olay yerine intikal etmesiyle çift kaçmak istedi.

HAVALANDIRMADAN DÜŞTÜ

Polisin gelmesiyle panikleyen kadın, kendini marketin havalandırmasına atarak orada saklanmak istedi. Ancak havalandırma sisemi kadını taşıyamadı ve kadın markete düştü.

POLİS GENÇ ÇİFTİ YAKALADI

Havalandırmadan aşağı düşen kadın kısa sürede kendini ele verdi. Polisler de genç çifti kıskıvrak yakaladı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.