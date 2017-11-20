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Çalıntı otomobil ile marketi soydular

İstanbul Bağcılar'da, önceden çaldıkları otomobil ile gelen 4 zanlı bir marketi soyarak kaçtı.

20.11.2017 - 07:34
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Gece saatlerinde Bağcılar Caddesi'nde bulunan bir markete otomobille gelen yüzleri maskeli ve silahlı 4 zanlı, önce iş yerinin kapısının kilidini kırıp markete girmeye çalıştı. Kilidi açamayan zanlılar, bu sefer iş yerinin camını kırarak içeri girdi.

Çalıntı otomobil ile marketi soydular

ÇALINTI ARABAYLA SOYGUN

Hırsızlar, markette bulunan sigaraları alarak geldikleri otomobile yüklemeye başladı. Bu sırada şüphelilerden biri içeride bulunan çelik kasayı açmaya çalıştı ancak kasanın kilidinin açılmaması üzerine zanlılar, geldikleri araçla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızların kullandıkları otomobilin plakasından aracın çalıntı olduğunu belirledi. Bir süre olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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