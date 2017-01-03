taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.825
USD
3,5557
EURO
3,7210
ALTIN
132,14
PETR
57,1000

Çalıntı otomobilden silah ve jammer çıktı

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden sinyal kesici jammer ve silah çıktı.

DHA | 03.01.2017 - 10:41
  1. Haberler
  2. İç Haber

çalıntı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Gaziantep yolu üzerinde uygulama yapan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, dur ihtarına uymayan 35 HUL 07 plakalı otomobili kovalamaya başladı.

2 KİŞİ YAKALANDI

Yaşanan kovalamacada otomobille kaçamayacaklarını anlayan zanlılar, aracı terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri yaya olarak kaçmaya çalışan S.A. ve M.F.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Çalıntı olduğu tespit edilen otomobilde yapılan aramada ise bir adet sinyal kesici jammer, bir tabanca, farklı otomobillere ait 5 adet anahtar ve bir adet plaka ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina'ya saldıran teröristin ailesi gözaltında

Reina'ya saldıran teröristin ailesi gözaltında

194
Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi

Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi

39
Mehmet Görmez FETÖ'yü anlattı

Mehmet Görmez FETÖ'yü anlattı

116
Barbaros Şansal'dan Atatürk tişörtlü provokasyon

Barbaros Şansal'dan Atatürk tişörtlü provokasyon

205
Suriye anlaşmasının detayları

Suriye anlaşmasının detayları

38
Barbaros Şansal ifade verdi

Barbaros Şansal ifade verdi

137
Sivil şehit yakınlarına haklar için yeni çalışma

Sivil şehit yakınlarına haklar için yeni çalışma

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM