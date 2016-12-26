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Çalış diyen babasını av tüfeğiyle öldürdü

Kayseri’de kendisine iş bulup çalış diyen babasıyla tartışan şahıs, babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

İHA | 26.12.2016 - 15:48
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Uğurevler Mahallesi 254. sokakta meydana gelen olayda Yusuf A. (30) ile babası Mehmet A. (54) arasında tartışma çıktı.

Babasının oğluna ’çalış’ demesi üzerine çıktığı iddia edilen tartışmanın büyümesi ile Yusuf A., babasına av tüfeğiyle 2 el ateş etti.

BABASI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından ağır yaralanan Mehmet A., sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi olarak Yusuf A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Çalış diyen babasını av tüfeğiyle öldürdü

Mehmet A., yapılan otopsinin ardından Hunat Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınan namazın ardından toprağa verildi. Öte yandan gözaltına alınan Yusuf A., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalış diyen babasını av tüfeğiyle öldürdü

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