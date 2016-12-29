Çalışanı intihar eden yönetici istifa etti

Japonya'nın en büyük, dünyanın ise 5. en büyük reklam şirketi Dentsu'nun CEO'su Tadaşi Işii, şirketinin aşırı iş vererek bir çalışanlarının intiharına neden olduğu suçlamaları karşısında istifa karar aldı.

Şirketin 9 aylık çalışanı olan Tokyo Üniversitesi mezunu Matsuri Takahaşi adlı 24 yaşındaki kadın geçen yıl intihar etmişti.

Japon yetkililer eylülde genç kadının 'aşırı çalışmaktan' dolayı öldüğüne karar vermişti.

Şirketin CEO'sunun istifa kararı da yetkililerin genç kadının ölümüne neden olduğu iddiasıyla kimliği açıklanmayan bir Dentsu yetkilisine yönelik resmi suçlamaları yöneltmesinin ardından geldi.

'SORUMLU HİSSEDİYORUM'

Dentsu şirketini 2011'den beri yöneten Işii, yaptığı basın toplantısında gelecek ay istifa edeceğini belirterek "Aşırı iş yükü asla olmamalı. Bundan dolayı derin pişmanlık duyuyorum ve sorumlu hissediyorum. Bunun sorumluluğunu alacağım ve ocakta başkanlıktan istifa edeceğim" dedi.

Çalışanlarına yine de ellerinden geleni yapmalarını tavsiye eden Ishii, aşırı iş yükünü engellemek için belirli bir standart oluşturamadığı için de pişmanlık duyduğunu vurguladı.

TWITTER'DA ÖLMEK İSTEDİĞİNİ YAZMIŞTI

Takahaşi'nin her ay 105 saat fazla mesai yaptığı, annesine ve sosyal medyadaki hesaplarında yazdığı mesajlarda iş yaşamındaki zorluklardan yakındığı belirtildi. Genç kadın intihar etmeden önce Twitter'da da 'ölürse daha mutlu olacağını' yazmıştı.

JAPONYA'DA AŞIRI ÇALIŞMA KAYNAKLI ÖLÜMLER CİDDİ BİR SORUN

Japonya'da aşırı çalışmaktan dolayı yaşanan ölümler 'Karoşi' terimi ile tanınıyor. Karoşi, bir kişinin aşırı çalışmaktan dolayı intihar etmesini, kalp krizi ve felç geçirerek ölmesini de içeriyor. Ocakta hükümetin yaptığı bir araştırmaya göre her 5 Japon şirketinden 1'inden fazlasında ciddi ölüm riski altında uzun saatler çalışan personel bulunuyor.