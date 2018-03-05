Çalışanların iyi uyuyamaması hastalıkları tetikliyor

Uyumak; en az spor yapmak ve iyi beslenmek kadar önemli. Şimdilerde ise insanlar ve özellikle de çalışanlar uyumaya eskisi kadar önem göstermiyor.

AZ UYUMAK HASTALIKLARI TETİKLİYOR

Uyumaya gerekli özeni göstermeyen kişiler neyle karşı karşıya kaldıklarını bilse muhtemelen bazı kurallara uymaya başlarlar ve en az 7 saat uyurlar. Çünkü doktorlar, az uyumanın zararlarını sayarak bitiremiyor. Örneğin; az uyuyan kişiler; diyabetten kalp krizine ve hatta kansere kadar birçok hastalık riskiyle karşı karşıya kalıyor.

İNGİLİZLER UYKUYA ÖNEM VERMİYOR

Amerika'da merkezi bulunan National Sleep Foundation, konuyla ilgili bir araştırma yaptı. Bu araştırmaya göre; dünyada uykuya en az önem veren İngilizler oldu. 2016 yılındaki araştırmada İngilizlerin gecede 6,8 saat uyuduğunu belirledi. 2013 yılında yapılan bir başka araştırmada Amerikalıların İngilizlere göre (yüzde 16'lık kesimin) 6 saatten daha az uyuduğunu fark etti. Geri kalan yüzde 19'luk kesim ise 6-7 saat arasında uyuyor.

İNGİLTERE'NİN ÜLKE GELİRİ ARTABİLİRDİ

Hult International Business School çalışanlarla ilgili bir ayrıntıyı daha paylaştı. Buna göre İngiltere'de çalışanların toplamda 200 bin kayıp çalışma günü bulunuyor. Hepsi de uykusuzluktan kaynaklanan bahanelerle işe gitmedi ve bu da İngiltere'de ekonomik kazancı oldukça etkiledi. Eğer İngilizler geçen sene uyku saatlerine gerekli özeni gösterseydi ülke geliri 36.7 milyar dolar ve 50 milyar dolar arasında artacaktı.

FAZLA UYUMAK DA İYİ DEĞİL

Yetkililer ayrıca aşırı uyumanın (9 saatten fazla uyumanın) da sağlık için çok iyi olmadığını ve bazı yan etkileri olduğunu doğruladı. Uyku kalitesinin kötü olması da hafızayı, yaratıcılığı, karar vermeyi ve ruh durumunu da derinden etkiliyor.