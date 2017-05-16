Çalışma saatleri değişiyor

Birçok Avrupa ülkesinde yıllardır uygulanan ‘esnek çalışma saatleri’ modeli Türkiye’de de artık hızla yayılıyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu şehirlerdeki büyük şirketler personeli için çalışma saatlerinde değişikliklere gidiyor.

EN ÖNEMLİ ETKEN TRAFİK

Sabah saat 09.00 ile akşam saat 18.00 olan çalışma saatleri artık değişiyor. Şirketlerin iş saatlerini değiştirmesindeki en önemli etken ise trafik. Şirketler saat değişiklikleri ile trafikte harcanan zamanı azaltarak, çalışanlarının özel hayatlarına daha fazla zaman ayırabilmeleri sağlıyorlar.

ÇALIŞMA SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDEN BAZI ŞİRKETLER

Coca-Cola : Çalışma saatleri 8.30–17.30 olarak belirlendi. Buna ek olarak tüm çalışanlar ‘esnek çalışma saatleri’ uygulaması kapsamında kendi çalışma saatlerini planlayabiliyor. Normal çalışma saatlerinden 1.5 saat daha önce veya daha sonra işe başlama olanağı sunuluyor.

Defacto : Çalışma saatleri sabah 07.00-09.00 akşam 17.00-19.00 arası olacak şekilde seçenekli olarak düzenleniyor. Böylece çalışanlar kendi olanaklarına ve yol güzergahındaki trafik durumuna göre saatlerini ayarlayabiliyor ve esnek çalışılabiliyorlar.

Eczacıbaşı Topluluğu: Eczacıbaşı Topluluğu’nda normal çalışma saatleri 08.00–17.30 olarak belirlendi. Ayrıca çalışanlar ‘esnek çalışma düzeni’ uygulamalarıyla, çalışma hayatlarını kendi tercihlerine göre yönetebiliyorlar. Bu kapsamda çalışanlar, sabah 7.00-9.30 aralığında, işe gelecekleri saati kendileri seçebiliyor.

Pegasus Hava Yolları: Geçtiğimiz yıl yapılan değişiklikle, genel müdürlük binasında çalışma saatleri 07.30-16.30 arasında olacak şekilde belirlendi. Değişiklikten önce, çalışma saatleri aralığı 08.00–17.00 idi.

PepsiCo: Merkez ofisleri mesai saatleri 07.45–16.45 olarak belirlendi. Böylece işe geliş ve işten dönüşlerde trafik açısından nispeten rahatlık sağlanıyor. Ayrıca esnek çalışma uygulaması sayesinde çalışanlar geliş gidiş saatlerini yöneticileri ile mutabık kalarak kendileri ayarlayabiliyor. Saat 11.00–15.00 arasında ofiste olunması kuralı dışında istedikleri saatte giriş çıkış yapabiliyorlar.

Pfizer: Genel çalışma saatleri 08.30 ve 17.30 arası iken çalışanların esnek çalışma saatleri kapsamında ve kişisel tercihlerine göre 07.30-16.30 ya da 09.30-18.30 arasında çalışabiliyorlar.

Philip Morris/Sabancı: Çalışanların temel çalışma saatleri 10.00–16.00 arası olarak belirlendi. Temel çalışma saatlerinden önceki veya sonraki saatler, esnek saatler olarak belirleniyor. Yani çalışanlar her gün 8 saati ve haftada 40 çalışma saatini tamamlaması şartıyla işe erken ya da geç gelmeyi seçebiliyor.

Turkcell: Çalışma saatleri İstanbul’da 07.30-16.30 olarak belirlendi. İstanbul dışındaki lokasyonlarda ise çalışma saatleri 08.00-17.00 oldu.

Vodafone: İş sürekliliğini sağlayan ekiplerin dışında kalan çalışanlar, kendi tercihlerine göre 07.00-16.00, 08.00-17.00 ya da 09.00-18.00 saatleri arasında çalışabiliyor. Buna uyumlu olarak ekip toplantıları 09.00-16.00 arasında yapılıyor.