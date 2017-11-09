Çalışma yapan işçiler NATO petrol boru hattını patlattı

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Başbakan: Tutuklamalarla ilgili güvence vermedik

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Hukukçu Derya Yanık, ByLock soruşturmalarında mağdur olduğunu söyleyen kişilere değindi.

Aydın'da eşiyle kavga edip, sinir krizi geçiren Efekan Avcu, kendisini 7 yerinden bıçakladı.

Eşine kızıp kendisini 7 yerinden bıçakladı

Adana'da yeni aldığı av tüfeğini denemek üzere atış yaparken kazara kendini vuran Mehmet Fatih Özdemir, hayatını kaybetti.

Yeni aldığı tüfeği denerken canından oldu

Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili davada savunma yapan Mehmet Özkan, kan donduran anları anlattı.

İstanbul Sancaktepe'de caddede EDS yapımı için kazı çalışması yaptığı sırada caddeden geçen petrol boru hattını deldi.

1 AK Partili teşkilatlar Anıtkabir'e gidiyor AK Parti'nin bazı ilçe teşkilatları, 10 Kasım'da Atatürk'ün kabrini ziyaret edecek.

2 ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor Sigortası ve yeterli parası olmayan binlerce hasta, farklı kentlerde kurulan ücretsiz mobil sağlık kliniklerinde tedavi oluyor.

3 İsrail'le gizli görüşmeler yapan İngiliz bakan istifa etti İsrail'in kendisine nüfuz sağlaması için gizli temaslar kuran İngiliz Bakan Priti Patel, detayların oraya çıkması sonucu istifa etti.

4 Hukukçu Yanık: Bilmeden ByLock indirebilirsiniz Hukukçu Derya Yanık, ByLock soruşturmalarında mağdur olduğunu söyleyen kişilere değindi.

5 İsrail'in tutukladığı Filistinli Nahle açlık grevinde Açıkça bir suç yöneltmeksizin İsrail tarafından tutuklanan Filistinli Bacis Nahle'nin açlık grevine başladı.

6 Bankaya girmeden kara lastiklerini çıkarttı Ankara'da bir bankaya giden yaşlı kadın, çamurlu olduğu için kara lastiklerini kapının önünde çıkartarak içeri girdi.