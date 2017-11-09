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Çalışma yapan işçiler NATO petrol boru hattını patlattı

İstanbul Sancaktepe'de caddede EDS yapımı için kazı çalışması yaptığı sırada caddeden geçen petrol boru hattını deldi.

09.11.2017 - 05:47
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Selehattin Eyyübi Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana gelen olayda, borunun delinmesi nedeniyle yola akan yakıt tüm caddeyi kapladı. Çalışma yapan ekipler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Çalışma yapan işçiler NATO petrol boru hattını patlattı

Polis ekipleri caddeyi ve caddeye çıkan yolları trafiğe kapatırken araçlar farklı güzergahlara yönlendirildi. İtfaiye araçları ise olay yerinde tedbir amaçlı bekledi. Dışarı akan yakıtı kesmek için ekiplerin çalışması sürüyor.

Çalışma yapan işçiler NATO petrol boru hattını patlattı VİDEO

Çalışma yapan işçiler NATO petrol boru hattını patlattı

Çalışma yapan işçiler NATO petrol boru hattını patlattı

Çalışma yapan işçiler NATO petrol boru hattını patlattı

Çalışma yapan işçiler NATO petrol boru hattını patlattı

Çalışma yapan işçiler NATO petrol boru hattını patlattı

Çalışma yapan işçiler NATO petrol boru hattını patlattı

Çalışma yapan işçiler NATO petrol boru hattını patlattı

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