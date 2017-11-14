Çalışmıyor diye eşini 2 saat kemerle dövdü

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi'nde oturan çift, 1.5 yıl önce görücü usulü evlendi. Bir süre sonra eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrenen Aysel B.'nin bir de bebeği oldu. Evlendikten kısa süre sonra işsiz kalan Ömer B., parasız kalıp uyuşturucu da alamayınca iddiaya göre eşine şiddet uygulamaya başladı.

İFADESİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI

3 ay önce çocuğunu dünyaya getiren Aysel B., eşine 'İş bul çalış' dedi. Bunun üzerine Ömer B., "Sen neden çalışmıyorsun?" deyip odaya kapattığı genç kadını kemerle 2 saat boyunca dövdü. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kadın, kocasının elinden kurtulup polisi aradı. Ömer B. ise evden kaçtı.

Bebeğiyle birlikte karakola götürülen Aysel B., şikayetçi oldu. Gözyaşları içinde darp raporu alan Aysel B., ifadesinde, "Ben nasıl çalışayım, çocuğuma kim bakacak? Eşinden ayrılmak istiyorum." dedi. Yakalanıp gözaltına alınan Ömer B., ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı.













