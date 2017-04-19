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Çalıştığı fabrikanın çatısına çıkıp intihara kalkıştı

Sakarya'da fabrikanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen işçi bayıldı. İşçi itfaiye ekiplerince indirilip, hastaneye kaldırıldı.

19.04.2017 - 14:22
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Olay, Sakarya Akyazı'daki bir fabrikada bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. İşçi 43 yaşındaki Mehmet O., çalıştığı fabrikanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Eşinin evini terk ettiğini belirten Mehmet O., intihar edeceğini söyledi. Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri geldi.

Çalıştığı fabrikanın çatısına çıkıp intihara kalkıştı

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Uzun süre ikna edilmeye çalışılan işçi, çatıda bir anda baygınlık geçirip yere yığıldı. İşçi, itfaiye merdiveni ile indirildi. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet O., tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalıştığı fabrikanın çatısına çıkıp intihara kalkıştı

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